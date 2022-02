Contrairement à LREM, les socialistes, La France Insoumise et les Verts, le Rassemblement national défend la filière vitivinicole au Parlement européen !

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD

Porte-parole de Marine Le Pen

Député français au Parlement européen

Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d’Occitanie

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Le 16 février, les députés européens ont adopté le rapport de la commission spéciale sur la lutte contre le cancer dans lequel la filière vitivinicole est attaquée malgré le fait que certains passages aient été retirés grâce, entre autres, aux élus du RN.

Par ses amendements, votes ou encore demandes de votes séparés, la délégation du RN a cependant permis de préciser dans le texte final que c’est bien l’abus de consommation d’alcool, et non le simple fait d’en consommer, qui est un facteur de risque de nombreux cancers. Elle a également contribué à remplacer la présence d’« avertissements sanitaires » sur les étiquettes de boissons alcoolisées par une mention invitant à une consommation « responsable et modérée ».

Une majorité de députés français LREM, socialistes et tous les membres de La France Insoumise et des Verts ont voté contre ces modifications !

Ces députés ont même rejeté un amendement demandant la suppression d’une augmentation des taxes sur les boissons alcoolisées ! Cet amendement souhaitait, à la place, garantir un système de taxation équitable de l’alcool qui tienne compte du rôle plus large et primordial de la production de vin dans le maintien de l’activité et de l’emploi dans les zones rurales et des coûts de production plus élevés.

