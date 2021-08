Communiqué de presse des délégués départementaux du Rassemblement National de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion et du Porte-parole de Mayotte.

Confronté à la réalité palpable d’une crise sanitaire liée au COVID que nul ne peut ignorer, Monsieur Lecornu, faisant office de Ministre des Outremers, consent enfin à quitter son département de l’Eure !

Ni le chaos mahorais, son cortège de crimes, d’assassinats de lycéens, d’attaque de commissariat aux cris de « Allah akhbar », ni les outrances provocatrices des Comores à l’égard de la France n’étaient parvenus à extraire Sébastien Lecornu de son fief électoral de l’Eure pour se rendre dans ce département français de l’Océan indien où l’Etat s’est totalement effondré face à la submersion migratoire qui représente 40% de la population . Depuis plus d’un an qu’il occupe le poste de la « Rue Oudinot », son locataire n’a jamais daigné se rendre sur place .

Il faut dire qu’en dehors des voyages d’agrément aux côtés du Président Macron dans les îles paradisiaques de Polynésie française, l’intérêt de Monsieur Lecornu pour les Outremers semble plus qu’assez faible..

Rattrapé par la réalité palpable de l’actualité d’une crise sanitaire aux Antilles , Monsieur Lecornu n’a pu cette fois se dérober . Il sera rejoint, demain, par son collègue Olivier véran, faisant lui office de Ministre de la Santé.

Mais que viennent-ils faire au juste… ?

Immanquablement, ils feront preuve de compassion auprès des familles de victimes décédées et clameront que le gouvernement est attentif et solidaire face à cette crise du COVID aux Antilles. Dans la droite ligne des déclarations du Premier ministre Castex, ils auront l’occasion de répéter aux Antillais que la crise est très très grave et que ce n’est pas bien d’être réticents à la vaccination .

Alors que vont-ils dire, s’ils sont conscients qu’à Mayotte, terre française et musulmane, où la Vierge Marie, le Rhum et le Vaudou dont les responsabilités ont été mises en avant par certaines chaînes d’info en continu sont assez peu influents, le taux de vaccination est de 12,5% ; le plus faible de France .

Espérons qu’ils n’essaient pas une nouvelle fois de se défausser de leurs responsabilités gouvernementales comme à leur habitude, et comme c’est le cas pour les « Algues Sargasse, le Chlordécone ou l’adduction d’eau.

Car la réalité, elle est comme en métropole et depuis le début de cette épidémie il y a un an et demi, que dans ces gouvernements de messieurs Philippe et Castex, mis en place par le président Macron, personne, ni Monsieur Véran, ni Monsieur Lecornu, n’a pensé à anticiper les choses.