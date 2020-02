Condamnation des violences à Mayotte

Communiqué de presse d’André Rougé, Député français au Parlement européen, Délégué national à l’Outre-mer du Rassemblement National

Un drame épouvantable a hier coûté la vie à un homme, alors qu’un policier essayait manifestement de s’interposer dans un différend opposant deux antagonistes.

Nous ne pouvons évidemment que déplorer la mort de ce jeune homme. L’auteur des faits a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte par le Parquet de Mamoudzou, afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce dramatique évènement.

Ce triste accident aura ensuite servi de prétexte à un groupe d’émeutiers pour s’en prendre à différents commerces et véhicules, objets de dégradations et d’incendies volontaires.

Les forces de police et de gendarmerie ont rétabli l’ordre en fin de soirée, après avoir réduit barrages de routes et barricades de ronds-points.

Le décès d’un individu, si dramatique fût-il, ne saurait servir d’élément déclencheur à un enchaînement de violences et de dégradations, entretenant le climat d’insécurité auquel sont confrontés nos compatriotes du département de Mayotte depuis de si longs mois.

Au-delà des belles paroles prononcées par le président de la République, lors de son récent passage à Mayotte, le Gouvernement doit maintenant assortir ces annonces d’actes probants.

Personne ne saurait nier la corrélation existant entre ce climat d’insécurité et la submersion migratoire de l’île.

Comme Marine le Pen et le Rassemblement National l’ont réclamé à plusieurs reprises, il convient donc de faire preuve de fermeté à l’égard de l’Union des Comores et d’acheminer les renforts nécessaires à la sécurité des personnes et des biens, premier devoir régalien de l’État.

En 2018, les Mahorais ont manifesté plusieurs mois durant pour obtenir le rétablissement de la sécurité dans l’île. Il est temps qu’ils soient enfin entendus !