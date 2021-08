Communiqué de presse du Rassemblement National Guadeloupe

BFMTV laisse banaliser sur son plateau un racisme ordinaire, cathophobe et infantilisant à l’égard de nos compatriotes guadeloupéens et ultramarins.Nous, délégués ultramarins du Rassemblement National, sommes particulièrement scandalisés et révoltés par les propos racistes de Madame Amélie LEBRETON, qui sans scrupule, aucun, a tenu des allégations mensongères affirmant que les Français des Antilles ne se font pas vacciner au prétexte qu’ils sont, majoritairement, catholiques et que « la Vierge Marie dit de ne pas le faire ».

Ces fantasmes caricaturaux, à la vision infantile des Antillais proférés à 8000 km de nos territoires, relèvent d’un racisme à l’ancienne que nous condamnons avec force et vigueur.

Nous portons à la connaissance de Mme Lebreton et de la chaîne BFM, que rien d’autre hormis la défiance envers un gouvernement ayant agi en dépit du bon sens depuis début 2020, et le manque de retour d’expérience d’un vaccin qui n’en est pas vraiment un, ne sont à l’origine du faible taux de vaccination dans nos territoires.

Ni le rhum, ni le vaudou, comme cela a pu être dit par ailleurs, de façon abominablement dégradante pour nous Antillais, ne sont responsables.

Nous portons également à leur connaissance les traumatismes passés qui ne font qu’alimenter la méfiance de nos compatriotes à l’instar du chlordécone, produit hautement cancérigène et perturbateur endocrinien de haut niveau qui a été répandu sur nos sols condamnant nos compatriotes pour des siècles et pour lequel notre présidente Marine Le Pen réclame depuis des années la création d’une commission interministérielle, sans que cela ne suscite davantage de réaction du Président Macron et des gouvernements de messieurs Philippe et Castex.

Nous exigeons instamment de la part BFM TV et de son président Marc Olivier FOGIEL des excuses publiques à l’égard de l’ensemble des Antillais de France, suite à ces abominables mensonges discriminatoires prononcés sur le plateau de cette chaîne d’info.

Rody Tolassy délégué du RN GUADELOUPE

Charles Bellimont délégué du RN MARTINIQUE

Jérôme HARBOURG délégué du RN GUYANE.

Joseph RIVIÈRE délégué du RN REUNION

Saidali HAMISSI porte-parole du RN MAYOTTE