Communiqué de presse de Jordan Bardella, président du Rassemblement National, député européen

Le premier tour des élections législatives qui s’est tenu le 12 juin dernier a confirmé l’enracinement du Rassemblement National partout en France en lui permettant de se qualifier dans 208 circonscriptions à l’issue d’un résultat historique.

Le second tour des élections législatives constitue l’ultime chance pour les Français d’empêcher Emmanuel Macron d’obtenir une majorité absolue. Nous les appelons ce dimanche à faire de « Jupiter » un Président minoritaire.

Face à une extrême-gauche séparatiste, indigéniste et porteuse de désordre, le Rassemblement National incarnera une opposition ferme et responsable, républicaine et d’inspiration nationale.

Dès lundi matin, le RN prendra l’initiative d’un groupe parlementaire dépassant sa propre étiquette et invitera tous les patriotes nouvellement élus, désireux de défendre la souveraineté nationale, le retour de l’ordre et de l’autorité partout, la baisse de la fiscalité, le pouvoir d’achat et notre modèle de protection sociale, à travailler à ensemble dans l’intérêt de la France et des Français.