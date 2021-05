Communiqué de presse d’André Rougé, Député français au Parlement européen Délégué national à l’Outre-mer du Rassemblement National

André Rougé désigné Rapporteur témoin du Groupe Identité et Démocratie sur le projet de rapport relatif à un partenariat renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

Membre de la commission du développement régional (REGI) du Parlement européen, André Rougé, député français du Rassemblement National (Groupe ID), a été officiellement désigné Rapporteur témoin, au nom du Groupe Identité et Démocratie, sur le projet de rapport relatif à un partenariat renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

André Rougé constate que depuis plusieurs années, les régions ultrapériphériques françaises de l’Union européenne que sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l’Ile de la Réunion et le département de Mayotte, sont laissées à l’abandon depuis le retrait de la vie politique du Président de la République, Jacques Chirac.

Il en résulte un besoin de prise en considération de l’ensemble de ces territoires, le nécessaire rétablissement de l’autorité de l’État et une absence de visibilité à court, moyen et long terme pour laquelle il entend faire des propositions après avoir consulté l’ensemble des parlementaires d’Outre-mer et recueilli leurs différentes suggestions.

En sa qualité de Rapporteur témoin, au nom du Groupe ID, et animé par le seul intérêt général de l’Outre-mer, André Rougé se réjouit de pouvoir contribuer au redressement de ces régions, départements et collectivités locales de l’Outre-mer, sans aucun esprit partisan.