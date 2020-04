Comme Marine Le Pen, les Français font des relocalisations la priorité de l’après-crise du Covid-19

Communiqué de France Jamet, député français au Parlement européen

Selon le sondage Odoxa-Comfluence pour Les Echos et Radio Classique, les Français ne veulent pas que l’après-Coronavirus ressemble à l’avant. Ils veulent que l’Etat relocalise les productions essentielles en priorisant le « Made in France ». Et ils ont raison !

Or, seul un Etat stratège, comme l’envisage la Présidente du Rassemblement national, serait en mesure de mener à bien des relocalisations stratégiques dans les domaines militaire, industriel, médical/scientifique et banque/assurance. Il en va de l’avenir de notre peuple et de notre nation. Et elle a raison !

Car il s’agit, aux yeux de nos compatriotes, d’une crise absolument majeure, qui bouleversera les choses de fond en comble et remettra les principes de patriotisme et de souveraineté au premier rang des priorités, que les Français sont désormais déterminés à appliquer et comme l’a maintes fois préconisé la candidate du renouveau national à la présidence de la République.

C’est la voie de la raison et du bon sens.

Pour mettre en place cette politique, Monsieur Macron qui s’est toujours fait le chantre du mondialisme n’est certainement pas le mieux placé.