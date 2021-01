Combien de Brahim Issaoui sont arrivés en Europe en 2020 ?

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen, Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Alors que le nombre d’arrivées de migrants en l’Europe avait drastiquement diminué au début 2020, en raison de la mise sous cloche sanitaire de notre continent, on apprend que, malgré tout, le nombre de migrants tunisiens ayant débarqué sur les côtes italiennes a quintuplé pour cette même année. Ce sont donc 13.000 clandestins qui sont arrivés illégalement dans l’Union européenne via l’Italie, en 2020 contre 2.654 en 2019.

Alors que le déplacement au Maghreb, début novembre, du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a été largement médiatisé, on ne peut pas dire qu’il eut une réelle efficacité puisque les discussions devaient permettre, et sous conditions, le retour d’une petite vingtaine de Tunisiens en situation irrégulière et soupçonnés d’être radicalisés…

Comme Brahim Issaoui, tunisien, qui, à peine débarqué en Italie, s’est rendu à la basilique Notre-Dame de Nice pour faire trois victimes, dont une femme de 60 ans égorgée, combien, parmi ces 13.000 migrants supplémentaires, ont pu entrer en Italie et circuler au sein de l’Europe ?

C’est la question que je vais adresser à la Commission européenne qui, d’ailleurs, finance largement nombre d’ONG immigrationnistes se rendant ainsi complice de la submersion migratoire de l’Europe.

Seuls l’arrêt définitif des pompes aspirantes de l’immigration, la maîtrise de nos frontières intérieures et extérieures et une politique volontariste de retour des clandestins et des déchus du droit d’asile peuvent préserver notre civilisation et assurer la sécurité de l’Europe.