Collusion entre ONG et passeurs : la Commission refuse la vérité !

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD

Député français au Parlement européen

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

La Commission européenne, par la voie de la Commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, déclare qu’elle n’a connaissance d’aucun lien entre les passeurs de migrants et certaines ONG.

Pourtant, dès 2017, un rapport de Frontex, alertait sur un nombre important de migrants secourus en méditerranée par des ONG sans qu’aucun appel de détresse n’eût été émis alors que les migrants étaient équipés par les passeurs de téléphones satellites.

En septembre dernier, la Radio Télévision Belge Francophone informait que 35 membres d’ONG étaient suspectés d’avoir communiqué les positions des garde-côtes et les lieux d’accostages possibles à des migrants et passeurs pour faciliter leurs traversées entre la Turquie et l’île de Lesbos.

Aujourd’hui, c’est le contre-amiral, Nicola De Felice, à la tête du commandement naval italien en Sicile de 2015 à 2018, ancien attaché militaire à l’ambassade d’Italie en Tunisie, qui dénonce les agissements illégaux des ONG.

Ce témoin de premier ordre affirme que les ONG coopèrent avec les trafiquants d’êtres humains, violent le droit international et incitent au renforcement de l’activité des passeurs par leur rôle attractif en navigant à proximité des côtes nord-africaines.

Malgré cet énième témoignage, la Commission européenne refuse la vérité et se rend donc complice des agissements illégaux de ces ONG en continuant de les financer…