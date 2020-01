Collusion entre LR et LaREM : toujours plus d’immigration !

Communiqué de France Jamet, député français au Parlement Européen

Les députés du Pas-de-Calais Pierre-Henry Dumont (LR) et Stéphanie Do (LREM) viennent de dévoiler leur rapport de 101 pages sur les coûts et les prétendus bénéfices de l’immigration en matière économique et sociale, affirmant que « l’immigration de travail doit être encouragée » et même être mieux répartie sur le territoire…

La France compte officiellement quelque 5 835 800 chômeurs au troisième trimestre 2019.

– 276 576 titres de séjour (+6,8%) ont été délivrés en 2019,

– 132 614 demandes d’asile (+7,3%)

– et 36 512 accords de protection internationale (+9,5%).

Les deux élus reconnaissent eux-mêmes qu’ « on ne sait pas combien de personnes rentrent ou sortent du territoire » . Eurostat a même récemment demandé à la France de revoir ses chiffres concernant les demandeurs d’asile, sous-évalués depuis dix ans.

Pour LR et LaREM, le problème tient moins à la répartition de cette immigration débridée qu’à l’enrayer.

Face à ces politiques immigrationnistes, Marine Le Pen et le Rassemblement national sont les seuls à avoir la volonté politique de stopper l’immigration massive.

Le dumping social au bénéfice d’un grand patronat et d’entreprises du CAC 40 sans scrupules doit s’effacer devant les intérêts de la France et des Français d’abord.