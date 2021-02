Ces soutiens français de Georges Soros au Parlement européen

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD, Député français au Parlement européen, Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Le Parlement européen a refusé ce 9 février 2021 d’adopter un amendement du Rassemblement national demandant à la Commission européenne et à ses commissaires d’être pleinement transparents en ce qui concerne les lobbies, par exemple les liens qui les unissent avec la fondation Open Society de Georges Soros, dont la mainmise sur la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été révélée par l’enquête du European Centre for Law and Justice (ECLJ) en février 2020.

En votant contre cet amendement, les élus LR (sauf M. Bellamy), LREM, Europe Écologie Les Verts, socialistes, et Emmanuel Maurel de la France Insoumise (les autres élus LFI s’étant abstenus) s’affichent donc comme des soutiens de M. Soros, un milliardaire américain qui impose à l’Europe son idéologie de la « société ouverte » et sans frontières visant à terme à l’établissement d’un « homme nouveau », véritable individu sans identité ni repères réduit à un rôle d’ultra-consommateur.

L’opacité de la Commission européenne, institution surpuissante de l’Union européenne, et ses relations sulfureuses doivent être enfin dénoncées et ses soutiens parlementaires assumer leurs votes. Il est plus que temps de nettoyer les écuries de Bruxelles !