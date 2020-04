Calais : Une Calaisienne enceinte violée par un migrant afghan ! Trop c’est trop !

Communiqué de presse de Philippe Eymery, Président du groupe RN au Conseil régional des Hauts-de-France

Les faits sont dramatiques : ce samedi 18 avril, vers 16 heures (!), une jeune femme de 27 ans a été agressée sexuellement à Calais, dans le quartier du Courgain maritime.

Le violeur est un migrant Afghan âgé de 26 ans.

Grâce au courage d’un Calaisien, le clandestin a pris la fuite et a pu être arrêté par la police.

Bien qu’il ait été écroué dimanche après-midi à la prison de Longuenesse, le fait que la victime soit enceinte de quatre mois n’a pas été retenu comme une circonstance aggravante ! On croit rêver !

De plus, le procureur annonce que le procès n’interviendra pas avant « quinze à dix-huit mois » !

Pourquoi pas une comparution immédiate ? Il faut que la réparation judiciaire intervienne dans les plus brefs délais. C’est bien la moindre des choses que la société doit à la victime : que justice soit faite rapidement et qu’elle ne soit pas replongée dans l’horreur de ce qu’elle a subi dans plus d’un an.

Nous apprenons que la victime « faisait sa petite sortie quotidienne ». Alors que des millions de Français sont confinés chez eux, les migrants continuent de se promener en toute impunité.

Depuis le début du confinement, 295 migrants ont accepté de rejoindre des centres de confinement. Le terme accepté est choisi, car ces départs se font sur la base du volontariat ! C’est ainsi que plus de 500 migrants continuent de vivre en toute liberté, en toute impunité ! C’est prodigieusement scandaleux !

Et cerise sur le gâteau, on apprend par la Préfecture que « néanmoins, depuis le début des opérations, 27 % des migrants ont quitté les centres d’hébergement. »

Cette situation dure depuis trop longtemps à Calais. Les Calaisiens la subissent depuis trop longtemps. C’est inacceptable ! Ils sont en droit de demander des comptes au gouvernement et en particulier au ministre de l’Intérieur et à la ministre de la Justice.

Le Groupe Rassemblement National & Apparentés demande que ce migrant Afghan soit jugé sévèrement et rapidement.

Le Groupe Rassemblement National & Apparentés demande l’expulsion immédiate de tous les clandestins.

Le devoir des pouvoirs publics est de protéger et de mettre à l’abri les Calaisiennes et les Calaisiens. Nous ne voulons plus entendre ni excuse ni justification. La coupe est pleine.