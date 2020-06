C. Castaner et la fin de l’État de droit

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Ainsi donc, Le ministre de l’Intérieur, C. Castaner a annoncé que les manifestations, pourtant interdites, en relation avec le décès de G. Floyd aux USA, ne seront pas sanctionnées.

Déclarant également que « l’émotion dépasse les règles juridiques », le ministre foule aux pieds les règles de base du fonctionnement de la République.

Ces déclarations hallucinantes, pour un ministre, de l’Intérieur de surcroît, établissent une sorte de hiérarchie de l’émotion ainsi qu’un traitement juridique différencié et antirépublicain selon l’objet des manifestations.

Alors que voici quelques semaines, des milliers de Français manifestaient leur désarroi dans la rue, la seule réponse apportée par ce même gouvernement ne fut que répression. Pour les gilets jaunes, l’émotion n’était pas de mise.

À force de dire tout et son contraire, de défendre l’indéfendable, de permettre des manifestations interdites, de suspecter systématiquement la police de violences et de racisme, de libérer des milliers de détenus, dont des islamistes, avant la fin de leurs peines, il est certain que le monde à l’envers de Macron s’assoit sur l’un des principes fondamentaux de la République : l’État de droit !