Bully-les-Mines, une femme âgée de 94 ans assassinée à son domicile : un crime particulièrement lâche et odieux

Communiqué de Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais

Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais, exprime son indignation et sa tristesse à la suite de l’agression sauvage qui a coûté la vie à une personne âgée de 94 ans à son domicile de Bully-les-Mines ce jeudi matin. Son voisin aurait également été blessé par les deux agresseurs en tentant de porter secours à la victime.

Bruno Bilde tient à condamner avec la plus grande fermeté ce crime particulièrement lâche et fait confiance aux forces de l’ordre pour que les auteurs soient interpellés dans les plus brefs délais.

Bruno Bilde présente ses condoléances les plus sincères à la famille de la victime décédée et souhaite un prompt rétablissement à la personne qui aurait tenté de lui venir en aide.

Ce crime particulièrement odieux nous rappelle l’urgente nécessité de lutter enfin efficacement contre l’ensauvagement de notre société et l’explosion des violences aux personnes.

Il est impératif de mettre fin au laxisme de nos gouvernants qui génère un sentiment d’impunité chez les délinquants. Nos concitoyens en ont assez de voir leur vie gangrenée par l’insécurité. Bruno Bilde demande que soit mis en place sans tarder une politique de tolérance zéro contre tous les auteurs de délits et de crimes