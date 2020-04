Attaque islamiste en pleine crise sanitaire : le gouvernement doit immédiatement geler l’application de ses récentes décisions laxistes !

Communiqué de Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, député français au Parlement européen

Ce midi à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, un demandeur d’asile soudanais a tué au couteau, aux cris de « Allah akbar », au moins deux personnes et blessé grièvement plusieurs autres.

Nous le redoutions, nous y sommes : une attaque islamiste a donc été perpétrée sur notre sol en pleine période de confinement. Loin de cesser en temps de crise sanitaire, les problèmes d’immigration massive, de laxisme et d’islamisme que connaît la France se poursuivent, et viennent s’y surajouter. Ils rendent la situation explosive, et notre pays encore plus gravement vulnérable.

Dans ce contexte, le gouvernement doit annoncer en responsabilité le gel immédiat des décisions laxistes prises durant la crise sanitaire et que nous avions dénoncées : les Centres de rétention administrative ne doivent plus être vidés comme ils l’ont été ces dernières semaines, et Nicole Belloubet doit renoncer à sa politique de « portes-ouvertes » dans les prisons, qui a d’ores et déjà conduit à la libération prématurée de centaines d’individus dangereux.