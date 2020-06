Annulation du défilé du 14 juillet : M. Macron continue de déconstruire la France

Communiqué de presse du Rassemblement National

Les Français viennent d’apprendre non sans une certaine consternation la décision d’Emmanuel Macron d’annuler le défilé militaire du 14 juillet pour le remplacer par une cérémonie militaire, dédiée notamment aux personnels soignants.

Si tout un chacun peut légitimement comprendre qu’un hommage particulier de la République soit rendu à celles et ceux qui pendant des semaines se sont battus avec abnégation et un courage exemplaire pour accueillir, soigner et sauver des vies, il est difficilement concevable et pour ne pas dire parfaitement incompréhensible, qu’un défilé militaire qui par définition respecte scrupuleusement des règles d’organisation strictes, ne puisse pas rendre hommage et honorer les différents corps des armées françaises.

Ce rendez-vous entre le peuple français et son armée, symbole de l’unité de la République tout autant que de la grandeur et de la puissance de la nation, est un moment important auquel les Français sont très attachés.

Les en priver alors que le pays, soumis à des conditions de vie difficiles, restrictives et contraignantes jusqu’alors inédites en temps de paix, a fait face avec abnégation et discipline, est une faute manifeste.

Personne ne pourrait comprendre et admettre qu’un défilé militaire soit annulé alors même que les autorités ont autorisé la reprise de la quasi-totalité des activités économiques depuis le 11 mai et de divertissement à partir du 22 juin.

Le respect des gestes barrières et des mesures de précaution sanitaires tels que définis par la puissance publique doivent permettre l’organisation de ce rendez incontournable de notre fête nationale que le Rassemblement National appelle à maintenir.