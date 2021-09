Afghanistan : Frontex alerte sur les criminels et terroristes présents parmi les migrants !

Afghanistan : Frontex alerte sur les criminels et terroristes présents parmi les migrants !

Communiqué de Nicolas Bay et Jean-Paul Garraud, Députés européens du Groupe Identité & Démocratie

Deux ans après le meurtre sauvage de Timothy Bonnet, 19 ans, par un demandeur d’asile afghan et alors que cinq migrants afghans ont été placés sous surveillance policière depuis leur arrivée en France, le directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, dit s’attendre à une montée progressive de la vague d’immigrés clandestins de ce pays dans l’UE ainsi qu’à la présence parmi eux de criminels et terroristes.

« Certains d’entre eux peuvent présenter une menace, car appartenant à des organisations criminelles, notamment des réseaux de passeurs, voire être instrumentalisés par des organisations terroristes » estime-t-il dans Le Parisien[1], confirmant ainsi le lien évident entre immigration et terrorisme, rappelé tristement par les attentats de 2015.

Il y a des raisons de s’inquiéter pour la France et l’Europe alors que l’Afghanistan est déjà le deuxième contingent de demandeurs d’asile en Europe et le premier en France (10.000 dossiers par an depuis 2018, approuvés à 90%) constitués à 92 % de jeunes hommes (avec une moyenne d’âge de 27 ans) ayant un faible niveau de formation.

En appelant lors d’une réunion au Parlement européen le 1er septembre à plus de voies légales d’accès vers l’UE pour ces migrants et à leurs réinstallations dans les États membres, la Commission européenne démontre une nouvelle fois sa déconnexion de la réalité et fait peser un risque majeur pour la sécurité des Français et des Européens.

[1] https://www.leparisien.fr/faits-divers/certains-etats-utilisent-la-question-migratoire-pour-tenter-de-destabiliser-lunion-europeenne-02-09-2021-HTNAYUXQ2FBGLEMX5LG4LV6SPQ.php