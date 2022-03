A Perpignan, nous rendons hommage aux victimes, pas à leurs bourreaux

Communiqué de Louis Aliot, Maire de Perpignan

« En tant que Maire, je ne participerai pas aux cérémonies du 19 mars, car cette date n’est pas celle de la paix, mais celle du début des massacres.

Après cette date, plusieurs centaines de soldats et plusieurs milliers de civils français et musulmans ont été enlevés et assassinés ou ont disparu, et 150 000 Harkis ont été sauvagement torturés ou mis à mort par le FLN et ses complices dans les semaines qui ont suivi le soi-disant cessez-le-feu.

Commémorer le 19 mars 1962 constitue une insulte pour tous, militaires, harkis, et civils de toutes origines et de toutes religions tombés pour la France après cette date.

Le 19 mars 1962 est la conséquence directe de la défaite politique négociée, acceptée et assumée par le gouvernement de cette époque ! Il est pour nous la marque d’un abandon et d’une tragédie qui aura couté la vie à des milliers de civils innocents ! »