À Bruxelles, LR, Macronistes et Socialistes main dans la main !

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD

Député français au Parlement européen

Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d’Occitanie

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Alors que le Parlement européen s’est attelé la semaine dernière à renouveler la présidence, les quatorze vice-présidences et les cinq questeurs de cette institution, force est de constater encore une fois que l’ensemble des sièges, sauf un, ont été, par le biais d’accords, distribués aux groupes politiques d’eurobéats.

Si l’on constate à chaque élection du Président du Parlement européen une entente entre le groupe PPE, de droite, et le ou les groupes de gauche, comme les Socialistes et Démocrates, cette fois, la complicité est allée encore plus loin, démontrant ainsi la connivence et surtout la totale fongibilité des politiques menées par la gauche comme par la droite européenne.

En effet, les groupes PPE (celui de LR), Socialistes et Renew (celui des macronistes), ont cette fois-ci signé un accord de mi-mandat afin de prioriser leurs orientations politiques pour les deux ans et demi à venir.

Parmi ces priorités on retrouve, bien évidemment la lutte contre les discriminations, cheval de Troie du wokisme, en particulier à l’encontre des minorités et des personnes LGBTIQ+ ; le démantèlement des frontières internes de l’UE pourtant si nécessaires à la lutte contre l’immigration illégale ; la promotion d’une politique européenne de migration de main-d’œuvre et la création de listes transnationales pour les prochaines élections européennes dont l’unique objectif est de faire disparaître les nations et tout sentiment d’appartenance nationale !

Voici donc la vision de ces groupes politiques européens, dont celui soutenant la candidate LR à l’élection présidentielle française, V. Pécresse ! Une fois encore, la droite à Bruxelles, soutient et promeut l’exact inverse de ce qu’elle promet aux Français !

En avril prochain, les Français devront faire le bon choix pour ne pas être dupés une énième fois !