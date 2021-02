Les Nations-Unies et l’Union européenne veulent toujours plus d’immigration !

Communiqué de Jean-Paul Garraud, Député européen du Groupe Identité & Démocratie

Dans un communiqué du 25 janvier, le Haut-commissariat aux Réfugiés des Nations Unies indique que 1,44 million de réfugiés à travers le monde auraient d’urgence besoin de réinstallation, autrement dit, d’être installés notamment en Europe…

Le HCR espère que le faible nombre de réfugiés réinstallés, 22.770 en 2020, restera une anomalie en raison de la pandémie de Covid-19 et donc que la submersion migratoire puisse reprendre de plus belle en appelant dès maintenant les gouvernements à intensifier leurs programmes d’accueil, à offrir encore plus de places aux réfugiés et à accélérer la gestion de leur demande.

Le Haut-commissariat aux réfugiés, représenté par Gillian Triggs, nous prépare donc à une nouvelle vague d’immigration qui sera évidemment soutenue par l’Union européenne comme en témoigne la toute récente publication du Livre vert de la Commission européenne sur le vieillissement de la population européenne.

En effet, sur 28 pages, ce Livre vert fait une dizaine fois la promotion de l’immigration comme moyen de prévenir ou de limiter les conséquences négatives du vieillissement…

Décidément, tous les prétextes sont bons pour plébisciter la submersion migratoire !