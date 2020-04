Le Rassemblement National dénonce la politique de certaines grandes surfaces qui, profitant de la crise sanitaire actuelle, s’enrichissent sur le dos des pêcheurs bretons !

Communiqué de presse de Gilles Pennelle Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bretagne

Alors que les pêcheurs bretons souffrent déjà énormément de la fermeture des criées et des normes sanitaires qui leur sont imposées dans leur travail, la grande distribution leur porte un nouveau coup très dur en recourant depuis plusieurs jours à des importations massives de produits de la mer, comme le dénoncent justement les professionnels de la pêche et de l’aquaculture de Bretagne.

Cette décision motivée par la seule volonté d’augmenter les marges, déjà très conséquentes, des grands distributeurs, est particulièrement scandaleuse dans le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle.

Cette politique de certaines enseignes de grandes surfaces doit être vivement dénoncée. Alors qu’elles ont réalisé d’énormes profits depuis le début de la crise sanitaire au détriment des petits commerces et des petits producteurs, elles refusent de jouer le jeu de la solidarité et de la priorité nationale et locale, contrairement à ce qu’elles affirment dans leurs opérations de communication.

Les élus Rassemblement National au Conseil régional de Bretagne apportent leur soutien aux pêcheurs et aux professionnels de la mer bretons, très vivement touchés par cette politique du profit de la grande distribution.

Ils demandent aux centrales d’achat de ces enseignes de privilégier les produits de la mer bretons, qui ont actuellement de grandes difficultés pour s’écouler et de réduire leurs marges exorbitantes.

Le Rassemblement National demande également la mise en place d’une meilleure traçabilité des produits de la mer pour permettre aux consommateurs de privilégier la production régionale et nationale.