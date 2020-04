Le gouvernement ouvre nos frontières au foot-business et tacle la sécurité sanitaire

Communiqué de Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais

Alors que la France vient de franchir la barre tristement symbolique des 20 000 morts de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement n’en finit plus de se perdre dans les incohérences et les contradictions d’une gestion de crise affligeante.

Lors de son allocution télévisée du 13 avril dernier, Emmanuel Macron annonçait que les frontières resteraient fermées avec les pays extra-européens et ce jusqu’à nouvel ordre. Pourtant ces mêmes frontières sont aujourd’hui béantes pour les stars étrangères du championnat de football de Ligue 1 parties se confiner dans leur pays depuis le 17 mars. En effet, prenant le contre-pied de la parole présidentielle, le ministère de l’Intérieur a déclaré que les footballeurs étrangers pourraient revenir en France dès la reprise de l’entraînement de leur club « sans problèmes », sans aucune mise en quarantaine, quelle que soit leur nationalité et leur provenance.

Ainsi, les joueurs du PSG comme les Brésiliens Neymar et Thiago Silva, l’uruguayen Cavani ou encore le costaricain Keylor Navas seront libres de retrouver les terrains et les vestiaires français sans le moindre contrôle sanitaire. Ce déconfinement à la carte est totalement incompréhensible au regard des risques qui découlent des ces retours incontrôlés. Comment peut-on demander à tous les Français de respecter scrupuleusement les mesures de confinement afin de sauver des vies et en même temps établir des exceptions selon le statut de certaines personnalités qui ont pu être en contact avec le virus ces dernières semaines ?

Si le retour en France des joueurs extracommunautaires peut évidemment s’entendre avec la reprise progressive de leur activité professionnelle, ces derniers devraient impérativement être testés à leur départ à l’aéroport et obligatoirement contrôlés à leur arrivée avec au minimum une prise de température et une prise de sang. En cas de contamination, ils pourraient ainsi être isolés.

Il serait condamnable que le gouvernement s’incline une nouvelle fois devant la pression des clubs de football après la funeste décision d’autoriser le match entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin le 26 février avec le déplacement de 3000 supporters italiens qui avaient participé à la propagation du coronavirus dans notre pays.

Les règles sanitaires et les mesures destinées à protéger la population ne doivent pas être sacrifiées au profit des enjeux financiers et sportifs.