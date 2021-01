Brexit : les pêcheurs des Hauts-de-France se retrouvent lésés par la Commission européenne ! Défendons et protégeons nos pêcheurs par des accords bilatéraux !

Communiqué de presse de Philippe Eymery, Président du groupe RN au Conseil régional des Hauts-de-France

Cela fait maintenant deux semaines que le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne. Les pêcheurs des Hauts-de-France ne peuvent toujours pas accéder aux eaux territoriales britanniques malgré un accord trouvé entre la Commission européenne et le Royaume-Uni.

Ces premiers effets semblent clairement démontrer la faiblesse et la fragilité de cet accord conclu in extremis avant la date fatidique du Brexit. Des licences de pêche doivent être délivrées par l’administration britannique à nos pêcheurs afin qu’ils puissent poursuivre leurs campagnes de pêche dans ces eaux.

Le rapport de force est clairement du côté de nos voisins britanniques alors que la Commission européenne est incapable, comme à son habitude, de défendre les intérêts de la France et de nos pêcheurs.

Le groupe Rassemblement National et apparentés apporte son plus vif soutien aux pêcheurs des Hauts-de-France qui se retrouvent lésés par l’incurie de l’Union Européenne. Seul un accord bilatéral entre la France et le Royaume-Uni permettra de garantir une relation pérenne et équilibrée, notamment en ce qui concerne les accès aux zones de pêche britanniques pour les Français et françaises pour les Britanniques

Avant 1973, année de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne, la relation entre la France et le Royaume-Uni était historiquement fondée sur un principe bilatéral, comme cela se pratique à tous les autres pays hors de l’U.E. Retrouvons le bon sens qui a prévalu depuis des siècles et refermons cette

parenthèse, au demeurant courte au regard de l’histoire, qui nous a vus perdre notre souveraineté sur nos eaux territoriales.

C’est également par ce même principe que nous pourrons défendre notre flottille de pêche régionale face à la présence abusive des senneurs hollandais dans nos eaux territoriales en établissant un accord bilatéral entre la France et les Pays-Bas.

Le groupe Rassemblement National et apparentés saisit l’État en ce sens.