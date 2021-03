J’ai pu échanger ce matin longuement avec des restaurateurs et gérants de bar de ma circonscription, de Carvin et d’Hénin-Beaumont, au sujet de la situation sanitaire et économique, et des conséquences gravissimes sur leur activité.

Il est insupportable qu’ils continuent à payer l’inconséquence et les erreurs du gouvernement.

Ils ont consenti des efforts et des investissements considérables pour s’adapter, il est indispensable aujourd’hui de les encourager et de leur apporter notre soutien.