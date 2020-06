Perquisitions dans les locaux de Martine Vassal : Marseillais, sauvez la démocratie et mettez les tricheurs dehors !

Communiqué de Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône

Ce matin, des perquisitions ont été organisées dans des locaux de Martine Vassal suite aux révélations de la presse concernant un possible système de fraudes aux procurations en vue du second tour des élections municipales à Marseille. Ce n’est que la conclusion logique et évidente de tout ce que nous dénonçons depuis des mois : les équipes de Martine Vassal mènent une campagne de voyous, n’hésitant à agresser physiquement nos militants et à utiliser les équipements publics sans autorisation pour faire campagne.

Les perquisitions permettront, je l’espère, de faire toute la lumière sur les responsabilités des uns et des autres dans ce potentiel système industriel de fraudes. D’ores et déjà, la responsabilité morale et politique de Martine Vassal est évidemment engagée. Si Martine Vassal était cohérente et dotée d’un sens de l’honneur, elle retirerait ses listes des 4ème et 6ème secteurs pour préserver le scrutin des procurations illégales.

Je souhaite que l’enquête aille le plus vite possible pour que les Marseillais puissent faire leur choix en toute connaissance le 28 juin. Devant ces événements, j’ai demandé au Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, responsable de l’organisation des élections, de saisir la justice pour garantir la sincérité du scrutin. Quoiqu’il en soit, j’en appelle au peuple de Marseille : le 28 juin, vous avez l’occasion unique de faire tomber ce système et ses responsables qui détruisent notre ville depuis des décennies. Les Marseillais doivent former un grand front démocrate pour faire barrage aux voyous de la République. Le danger pour la démocratie, ce sont Martine Vassal et ses amis !

Le 28 juin, mettez dehors les tricheurs !