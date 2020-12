Maintien du budget Poséi : victoire pour les agriculteurs ultramarins

Communiqué de Maxette Pirbakas, Député français des Outre-mer au Parlement européen, Commissions Agricole, Pêche et régions ultrapériphériques

Le Vendredi 27 Novembre a eu lieu un trilogue entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen concernant l’avenir du Poséi, le programme d’options spécifiques à l’éloignement et l’insularité.

La Commission européenne menaçait de baisser de 4% le budget du Poséi, ce qui revenait à une perte nette de 10,8 millions d’euros par an pour nos 5 départements d’Outre-Mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane et Mayotte.

En tant que député européen des outre-mer, agricultrice et chargé du dossier Poséi pour mon groupe Identité et Démocratie, j’ai rassemblé mon groupe et d’autres députés européen de plusieurs nationalités pour soutenir le maintien du Poséi.

À la suite de la négociation du trilogue, il a été acté que le Poséi serait maintenu par un cofinancement de l’Union européenne et des États membres pour assurer la continuité du budget Poséi pour les 2 prochaines années.

C’est une victoire pour l’agriculture ultramarine, pour les milliers d’emplois directs et indirects qui en dépendent, ainsi que l’ensemble des filières qui travaillent avec l’agriculture.

La décision finale prise ce Vendredi 27 Novembre 2020 en trilogue, revient à la commission agriculture dans laquelle je siège, qui a validé ce jour, le 1er Décembre 2020 cette décision, pour le maintien du Poséi, et qui sera mis au vote lors de la prochaine plénière du Parlement européen la semaine du 14 Décembre 2020.

En tant que député européen des outre-mer et agricultrice, je m’inquiète pour l’avenir de la profession des agriculteurs ultramarins, de savoir si les Etats membres et le Parlement européen continueront de financer le Poséi après ces 2 ans, et s’ils ne nous lâcheront pas !

J’aurai besoin de l’ensemble des agriculteurs ultramarins pour mener ce combat pour maintenir le Poséi après ces 2 années.