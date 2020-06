L’UE et le Conseil régional de Normandie financent une conférence des communautaristes anti-France !

Communiqué de presse de Nicolas Bay, Député français au Parlement européen, Président du groupe RN au Conseil régional de Normandie

Ce mercredi 24 juin, la Maison de l’Europe de l’Eure organise un débat sur le thème « L’Europe peut-elle lutter contre le racisme systémique ? ». Si le seul intitulé de l’événement interpelle déjà car il accrédite la thèse complotiste et racialiste d’un « racisme d’État systémique », la liste des intervenants est encore plus inquiétante.

Ainsi, deux députés européens d’extrême gauche, Salima Yenbou d’Europe écologie les Verts et Younous Ormarjee de La France Insoumise font partie du panel. Younous Omarjee s’est par ailleurs illustré pas plus tard que la semaine dernière au Parlement européen en déposant un amendement visant à ne qualifier de « crime contre l’humanité » que l’esclavage de la traite transatlantique, essayant ainsi de diminuer l’importance des traites intra-africaines et de la traite arabo-musulmane dont furent victimes des millions d’Européens et d’Africains pendant plus de 10 siècles.

Autre participant à ce prétendu « débat » au pluralisme politique manifestement limité : Ghyslain Vedeux, vice-président du European Network Against Racism, c’est-à-dire une organisation émanant des Frères musulmans dont le projet de conquête politique de l’Europe est assumé. La discussion elle-même sera animée par Rokhaya Diallo, qui passe son temps à pleurnicher au sujet d’un racisme systémique imaginaire alors même qu’elle est invitée en continu dans tous les médias pour faire la leçon aux Français et les accabler.

Mais le plus choquant reste la liste des mécènes de cet événement. En effet, il est soutenu et financé par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et… la région Normandie ! Mme Diallo a beau se plaindre en permanence, on fait difficilement plus « système » que ses sponsors. C’est donc l’impôt des contribuables français, avec la bénédiction de l’UE et d’Hervé Morin, qui paie pour la tenue de cette tribune donnée aux communautaristes qui n’ont en bouche que la haine de la France, de son histoire et de ses traditions.