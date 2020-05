Les plages normandes doivent être accessibles dès lundi

Communiqué de Nicolas Bay, député français au Parlement européen, président du groupe RN au Conseil régional de Normandie

Après deux mois de confinement, les Normands doivent pouvoir profiter de leurs plages dès ce lundi 11 mai.

Les cinq départements de Normandie sont placés en zone verte et, avec 600km de littoral associés à une faible densité de population, il semblerait aberrant de ne pas rouvrir ces espaces qui offrent toutes les garanties de distanciation physique. Cela d’autant plus que, dans le même temps, le gouvernement a décidé de rouvrir les écoles et que les Français vont peu à peu retrouver les transports en commun.

Pour retrouver l’air et la liberté qui ont tant manqué, les Normands veulent – et doivent pouvoir – accéder librement à nos plages.