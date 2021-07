Les Frères musulmans interdits en Autriche : à quand la même mesure en France ?

Dans le cadre de sa nouvelle loi antiterroriste, adoptée ce 8 juillet par le Parlement autrichien, Vienne a décidé de frapper fort face à la propagation de la menace islamiste. En effet, l’Autriche est le premier pays européen à interdire officiellement et formellement la confrérie des Frères musulmans.

L’organisation islamiste étant désormais inscrite sur la liste des “groupes extrémistes liés à la criminalité à motivation religieuse” – aux côtés de Daech, du Hamas, du Hezbollah ou encore d’Al-Qaida, ce sont désormais la diffusion même des slogans ou de la propagande de l’organisation qui pourraient entraîner des peines d’amende et de la prison ferme en cas de récidive.

La fermeté du gouvernement autrichien tranche terriblement avec la perpétuelle mansuétude dont bénéficient les Frères musulmans et leurs divers relais (parmi lesquels, en tout premier lieu l’association Musulmans de France, ex-UOIF) dans notre pays. Du ministère de l’Intérieur, malgré les coups de menton de Gérald Darmanin, jusqu’à de très nombreux élus locaux compromis par leurs pratiques clientélistes.

Il est grand temps d’avoir le même courage : on ne fera pas cesser la menace islamiste en laissant se propager son idéologie et en laissant se renforcer ses réseaux.