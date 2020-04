Le COVID-19 sera-t-il prétexte à davantage de fédéralisme européen ?

Communiqué de Nicolas Bay, député français au Parlement européen, vice-président du groupe Identité et Démocratie

Le Parlement européen tenait une nouvelle séance plénière à Bruxelles hier et aujourd’hui. Au milieu des déclarations creuses et de l’habituelle autocongratulation, les députés constituant le bloc majoritaire et la Commission européenne ont recommencé à promouvoir un fédéralisme qui a pourtant montré ses limites.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen et le président du groupe macroniste Renew, Dacian Ciolos, ont ainsi expliqué que la crise du COVID-19 était l’opportunité idéale pour augmenter le niveau du budget de l’UE. Mme von der Leyen a ainsi désiré « agir à un volume financier sans précédent ». M. Ciolos a souhaité « un nouveau plan Marshall » afin de « construire le monde d’après par les leçons que nous tirons de cette crise ».

Les négociations de ce cadre financier pluriannuel sont dans l’impasse depuis plusieurs mois. Alors qu’il représentait déjà 960 milliards d’euros entre 2014 et 2020, certains voudraient l’augmenter jusqu’à 1100 milliards malgré le départ du Royaume-Uni. Les déclarations d’hier laissent craindre des montants encore plus astronomiques.

Comme toujours, pour eux, si l’UE ne fonctionne pas c’est parce qu’il n’y a pas assez d’UE. Vouloir instrumentaliser la crise sanitaire en cours pour augmenter encore son budget est d’un cynisme absolu : l’UE a une lourde part de responsabilité dans la situation actuelle ! Mais toutes les occasions sont apparemment bonnes pour aller plus loin dans la fuite en avant fédéraliste… aux frais du contribuable.