Il est temps de mettre un terme aux persécutions contre la Hongrie

Communiqué de presse de Nicolas Bay

Député français au Parlement européen

Vice-président du groupe « Identité et démocratie »

Nous étions depuis mercredi après-midi à Budapest, en Hongrie, en tant que membres de la mission organisée par la commission des Libertés civiles du Parlement européen. L’objectif officiel était d’observer les « atteintes à l’état de droit » que dénoncent depuis des années la gauche européenne et la Commission de Bruxelles. Nous avons pu constater qu’en réalité, il s’agit d’un véritable procès stalinien.

Au total, environ 26 heures de travaux lors desquelles se sont succédé les réunions avec des ONG, des journalistes, des universitaires, des juges, des partis politiques et des représentants du gouvernement. Plus de 80 interlocuteurs, majoritairement marqués à gauche. Le verdict est sans appel : nous n’avons pas entendu un seul fait, pas une date, pas un cas concret pour attester de l’absence de respect de l’état de droit. Les opposants au gouvernement se sont succédé pour porter un discours éminemment politisé, une suite de revendications qui pouvaient parfois être légitimes, parfois grotesques, mais relevaient toutes du strict débat public.

À l’inverse, les institutions hongroises semblent très équilibrées. Nous avons pu constater que le pilier fondamental de l’état de droit, la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice, est parfaitement assuré. Parfois mieux que dans certains États membres, et assurément mieux que dans les institutions européennes qui autorisèrent au dernier moment Anna Donáth, député européenne hongroise, à être juge et partie en représentant le groupe libéral Renew.

Cette mission révèle bien que la question de l’état de droit n’est qu’un prétexte. Le procès qui est intenté à la Hongrie par Bruxelles et la gauche vise à déstabiliser un gouvernement souverain, fort d’une légitimité populaire incontestable. Son réel « crime » est de protéger le peuple hongrois, son identité nationale et européenne, ses valeurs conservatrices, la famille, et de refuser l’immigration massive. Il est temps de mettre fin aux persécutions contre la Hongrie.