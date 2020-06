Fraudes aux procurations : les équipes de Martine Vassal assassinent la démocratie à Marseille !

Communiqué de Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône

L’hebdomadaire Marianne et la rubrique L’Oeil du 20h, du journal télévisé de France 2 ont révélé hier soir les pratiques frauduleuses des équipes de Martine Vassal pour récupérer des procurations en vue du second tour des élections municipales, le 28 juin.

Des colistiers de la candidate Les Républicains proposent aux Marseillais de faire des “procurations simplifiées”, en envoyant simplement une photo de la carte d’identité, sans qu’elles ne soient signées devant un officier de police judiciaire. Sont nommément mises en cause Géraldine Sassano-Lapalus, colistière de Martine Vassal dans le 4e secteur, et Magali Devouge, adjointe à la culture des 11e et 12e arrondissements. Cette dernière affirme même que “le commissariat poinçonne toutes les procurations qu’on leur amène”.

Ces pratiques honteuses remettent totalement en cause la sincérité du scrutin dans la deuxième ville de France. Plus grave, elles impliquent la coopération d’un officier de police judiciaire qui contrevient gravement au code électoral. Par conséquent, il est urgent de procéder à l’annulation des procurations dans les 4e et 6e secteurs. Par ailleurs, j’ai demandé au Préfet de Police de procéder en urgence à une enquête interne pour identifier et sanctionner l’officier de police judiciaire qui se serait rendu coupable de ces actes. Il va de soi que toutes les procurations portant son visa et son “poinçonnage” devront être annulées.

Ces révélations, graves, ne font que dévoiler ce que nous répétons depuis des mois : les pratiques, comme l’utilisation d’équipements publics sans autorisation pour mener campagne, des équipes de Martine Vassal ne sont pas dignes de celles d’un maire de Marseille, mais des pires voyous. J’attends avec impatience les condamnations fermes de Martine Vassal et de David Galtier, sa tête de liste dans les 13e et 14e arrondissements : ou ils ne sont pas au courant et ils dénonceront ces agissements, ou ils savaient et leur silence les rendra complices. Et ce sont eux que la gauche veut faire élire dans le 13-14, puisqu’elle s’est retirée !

Marseille a été détruite par ces pratiques odieuses, ces arrangements clientélistes, ce système pourri : nous sommes les seuls à pouvoir y mettre un terme. Marseillais, le 28 juin, dégagez les voleurs !