Communiqué de Maxette Pirkabas, Député européenne des Outre-mer

Mes chers compatriotes Guadeloupéens, Martiniquais,

Réunionnais, Mahorais et Guyanais,

Ce Mercredi 20 Janvier 2021, je me félicite que mon groupe Identité et Démocratie et d’autres groupes politiques avons voté, au Parlement européen, pour le FEAD, c’est un Fonds européen d’aide aux plus démunis.

C’est-à-dire que cette aide est destinée à financer dans beaucoup d’états membres et les 5 départements Français d’Outre-mer des paquets alimentaires pour les personnes dans une situation précaire, au chômage ou sans-abris.

Je me suis battue, en tant que député des Outre-mer pour que ce fonds soit destiné aux 27 Etats-membres dont les départements d’outre-mer, et que les plus pauvres et les plus démunis des Guadeloupéens, Martiniquais, Réunionnais, Guyanais et Mahorais aient l’accessibilité et la priorité à cette aide d’urgence spécifique au Covid-19.

Croyez-moi, je serai particulièrement attentive de la façon dont ces aides seront distribuées dans les 5 départements d’Outre-mer, et notamment en Guadeloupe puisque j’habite sur cette île.

Il faut savoir, que le Parlement a largement adopté par 649 voix ce texte, ce qui représente une aide vitale pour nos compatriotes ultramarins qui n’est pas négligeable.

Cette modification du règlement du Fonds européen d’aide aux plus démunis, permettra un financement de ce fonds totalement par l’Union européenne pour 2021 et 2022.

D’ailleurs je tenais à vous dire, que chaque Etat membre est libre d’augmenter son enveloppe destinée au FEAD, ce qui permet en cette période de crise de réagir plus rapidement, et je me battrais pour que cela se fasse en France et notamment pour les 5 Départements d’Outre-mer.

Notamment par rapport à notre insularité et notre éloignement de manière à ce que nous, habitant des doms, bénéficions de ces aides le plus tôt possible. Comme vous le savez je ne lâche rien et je suis avec vous dans ces moments difficiles que nous vivons dans les départements d’Outre-mer.