Le groupe Identité et Démocratie du Parlement européen demande la mise en place d’une commission d’enquête sur la gestion et l’anticipation par l’Union européenne de la crise du Covid-19

Communiqué de Jérôme Rivière, Député français au Parlement européen, Président de la délégation française au Parlement Européen​​​​​​​

Jérôme Rivière, Président de la délégation française du groupe Identité & Démocratie a alerté le Président du Parlement européen sur les dysfonctionnements, la lenteur des décisions, l’impréparation des acteurs concernés dans la conduite de la lutte contre ce virus.

L’Europe est le continent le plus touché, avec plus de 120 000 morts à cette date, plus d’1,4 million de personnes touchées sans qu’elle ait la moindre visibilité sur le futur.

Cette grave crise, qui n’est pas que sanitaire, mais aussi politique, sociale, économique, environnementale, culturelle ouvre aux citoyens européens un droit d’exiger de la part des institutions européennes et de leurs responsables une totale transparence sur les éventuelles erreurs commises dans la gestion de ce dramatique moment.

La fonction de contrôle parlementaire est essentielle à la bonne marche de notre institution.

C’est pourquoi, Jérôme Rivière, au nom du Groupe Identité et Démocratie a demandé la création d’une commission d’enquête sur la gestion de la crise du Covid-19*.

Jérôme Rivière et le groupe ID attendent de cette commission d’enquête qu’elle détermine les carences et dysfonctionnements des institutions et organes de l’Union européenne concernés par la prévention et la gestion de la pandémie.

*La commission d’enquête devrait enquêter sur des allégationsde mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne l’application par la Commission des articles 6, 168 et 196 du TFUE relatifs à la compétencepour mener des actions visant à appuyer, coordonner ou compléter les actions des États membres dans les domaines de la santé publique et de la protection civile.