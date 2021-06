Candidat LR participant à une prière de rue : Stéphane Ravier demande le retrait de son investiture

Le 13 mai dernier, jour de l’Ascension, des élus Les Républicains ont participé à une prière de rue à Marseille, organisée par la Mosquée des Cèdres. Jean-Maurice Saal, candidat investi par votre parti politique sur le 6e canton de Marseille, a fièrement posté les photographies de sa présence sur les lieux sur son compte facebook.

On peut y voir à ses côtés des centaines de fidèles agenouillés dans la rue, en toute illégalité. Il était accompagné par Frédéric Picarelli et Kader Gasmi, tous deux adjoints à la mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Une mosquée par ailleurs connue pour son radicalisme : en 2019, elle avait invité Eric Younous, prédicateur islamiste fiché S, formé au wahhabisme dans les universités d’Arabie Saoudite.

Un tel mépris pour nos lois et notre laïcité ne peut, ne doit pas rester impuni. Le parti « Les Républicains » doit enfin assumer son nom et prendre toutes les mesures nécessaires contre ce candidat qui ne respecte pas nos principes fondateurs. C’est pourquoi j’ai demandé à Christian Jacob, président de LR, Eric Ciotti, président de la Commission d’investiture, et Bruno Retailleau, membre de la CNI de retirer leur soutien à ce candidat.

On ne peut pas se réclamer de la République et de ses valeurs matin, midi et soir, sans sanctionner ceux qui les bafouent à la première occasion. Si « Les Républicains » ont encore des principes, qu’ils le prouvent !