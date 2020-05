Augmentation de 30% des premiers titres de séjour en 10 ans : le terrifiant rapport de la Cour des comptes

Communiqué de Nicolas Bay, député français au Parlement européen, vice-président du groupe Identité et démocratie

Avec 276 576 nouveaux immigrés extra-européens et 154 576 demandes d’asile en 2019, le nombre de premiers titres de séjour délivrés a bondi de 30% depuis 2009. C’est le terrifiant bilan que vient de dresser la Cour des comptes dans son rapport du mardi 5 mai, qui ne comptabilise pas les immigrés originaires d’autres pays de l’UE (par exemple roumains et bulgares).

En plus des nouveaux arrivants, le rapport indique que le taux d’expulsions stagne avec à peine 15% d’ « éloignement » effectifs. Les 85% restants sont donc autant de clandestins ou de déboutés du droit d’asile qui pourront rester impunément sur notre sol dans l’attente d’être régularisés puis, sans doute, naturalisés. La Cour des comptes pointe comme difficulté majeure la réticence des pays d’origine à récupérer leurs ressortissants. La dette africaine aurait pourtant été l’occasion de faire pression sur ces pays pour les y contraindre : Emmanuel Macron a annoncé son annulation sans la moindre contrepartie !

Le flux toujours plus important d’étrangers, qui trouvent en arrivant sur notre sol nombre de leurs compatriotes eux-mêmes non-assimilés, revient à alimenter des communautarismes grandissants et dangereux. Par ailleurs, alors que la dette et le chômage enflent de façon inquiétante en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire, ces nouveaux immigrés pèseront toujours plus lourd sur notre système social et le contribuable.

Ce rapport de la Cour des comptes démontre que la politique migratoire d’Emmanuel Macron enfonce toujours davantage la France dans le chaos culturel et économique.