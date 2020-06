Alain Nemeth, adjoint au maire (LR) des 11ème et 12ème arrondissements, rompt avec la droite de trahison et des magouilles et rejoint Stéphane Ravier

Communiqué de Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône

Adjoint au maire des 11ème et 12ème arrondissements, délégué aux anciens combattant, Alain Nemeth a annoncé aujourd’hui son soutien aux listes de Stéphane Ravier, menée par Franck Allisio dans ce secteur, pour l’élection municipale de Marseille.

Engagé à droite depuis 1974, notamment auprès de Roland Blum, Alain Nemeth a toujours refusé le moindre accord avec La République en Marche ! : suite aux négociations entre Martine Vassal et le parti présidentiel, il avait pris la décision de ne pas se présenter sur ses listes. Les scandales Vassal, et particulièrement dans le 11-12 où sont impliqués les plus proches de Valérie Boyer et Julien Ravier, qui se succèdent depuis 10 jours l’ont définitivement décidé à rejoindre la dynamique incarnée par les listes de Stéphane Ravier.

Décrédibilisée et disqualifiée moralement, Martine Vassal n’est plus en état de prétendre devenir Maire de Marseille. Dans le 11-12 et sur l’ensemble de la ville, Stéphane Ravier est désormais le seul capable de battre la gauche la plus sectaire de Michèle Rubirola.