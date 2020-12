Achat des vaccins par l’Union européenne : où est la transparence ?

Communiqué de Jérôme Rivière, Député Européen, Président de la Délégation Française Rassemblement National du Groupe Identité et Démocratie

La Commission européenne, avant que ceux-ci ne soient autorisés par l’Agence européenne du Médicament, a d’ores et déjà passé des contrats pour acheter plusieurs centaines de millions de doses, sans savoir l’efficacité ni les effets secondaires de ce vaccin.

Gouverner c’est prévoir, et si le vaccin est effectivement efficace, ces doses seront les bienvenues. Néanmoins, la démocratie exige que toute la transparence soit faite sur les contrats passés avec les entreprises pharmaceutiques.

Alors que plusieurs députés de tous bords politiques ont réclamé des éclaircissements à la Commission, qui n’a pas de compétence en matière de santé, celle-ci reste muette face à ces sollicitations.

Jérôme Rivière a d’ailleurs adressé ce jour une Question Prioritaire avec demande de réponse écrite à La Commission, afin de s’assurer que les intérêts des Européens et des Français seront bien préservés :

Quel est le cout exact des commandes passées par la Commission, et quel coût cela représente-t-il pour les États, notamment la France? Quelles garanties de responsabilité pénale et juridique les contrats passés avec les laboratoires peuvent-ils offrir au peuple français? Quand ces contrats seront-ils rendus publics ?

L’eurodéputé espère une réponse rapide et précise. « La Commission a toujours agi en oubliant les peuples qu’elle méprise et en favorisant les puissants. L’enjeu est trop gros pour ne pas exiger une transparence totale, qui aille plus loin que les mots », a-t-il ajouté