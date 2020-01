A propos de Naval Group

Communiqué de Jérôme Rivière, Député Européen, Président de la Délégation Française Rassemblement National du Groupe Identité et Démocratie, et Louis Aliot, Député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales

Jérôme Rivière et Louis Aliot, Député français, prennent acte de la nomination de Monsieur Pierre-Eric Pommelet à la tête du chantier naval public. Ils saluent l’arrivée d’un fin connaisseur du monde de la défense ; ils espèrent que son mandat sera conduit avec le souci de corriger rapidement quatre errements de la période précédente :

– La gouvernance interne. La société, devenue à la fois verticalisée et anarchique, a besoin d’une gouvernance claire, sans réformes incessantes et sans le corset paralysant de la conformité appliquée avec manie.

– L’actionnariat. Thales, à qui l’Etat a donné jadis inconsciemment des droits léonins sur le chantier, ne peut plus être à la fois actionnaire (à 35%), équipementier (radars, sonars, etc) et concurrent (via sa filiale néerlandaise). C’est à l’Etat désormais de prendre la décision de remplacer Thales comme actionnaire principal par un nouvel actionnariat, national et pérenne, qui garantira au chantier son avenir de systémier naval de rang mondial.

– Les programmes de la Marine Nationale. Le chantier doit être aux rendez-vous techniques, technologiques et industriels de la Marine Nationale française, son premier client et sa première raison d’être. Dans les années à venir, des programmes majeurs, structurant tant la dissuasion que la flotte de guerre française, sont attendus : sous-marins nucléaires d’attaque et lanceurs d’engins, frégates et porte-avions, notamment. Le chantier naval doit répondre à sa mission d’outil de la souveraineté nationale au service de la force navale française, et non consacrer de l’investissement humain et financier dans les énergies renouvelables maritimes, car là n’est pas sa mission.

– L’international. Ces dernières années, le chantier avait réussi de très belles performances sur les marchés internationaux, remportant de nombreux contrats majeurs; force est de constater actuellement qu’il est en perte de vitesse, éjecté d’Egypte, d’Arabie saoudite, menacé partout ailleurs par une concurrence féroce, souvent d’origine européenne, ou critiqué pour ses performances industrielles. A ce titre, le RN maintient que la responsabilité majeure en incombe à l’Etat qui ne conduit pas la diplomatie nécessaire pour soutenir son industrie d’armement à l’exportation; il critique aussi l’alliance inutile et stérile avec Fincantieri, qui profite déjà de cet accord de partenariat pour lui ravir technologies et marchés.

Enfin, afin d’ouvrir une nouvelle ère, celle de la restauration du champion naval national, Jérôme Rivière et Louis Aliot estiment nécessaire un changement de nom du chantier. L’appellation anglaise, Naval group, doit être changée afin de restaurer la tradition de la construction navale française.