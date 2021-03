200 ans de l’indépendance de la Grèce : vers une coopération bilatérale avec la France ?

Le 25 mars 1821, les chrétiens orthodoxes grecs se révoltaient contre le joug ottoman. Aidés par la France, l’Angleterre et la Suisse, cette révolte aboutit en janvier 1822 à l’indépendance de la Grèce.

Aujourd’hui, 200 ans après, la ministre de la Défense Française Madame Florence Parly se rend aux cérémonies commémoratives.

Jérôme Rivière, Président de la Délégation Française du Rassemblement national au Parlement européen salue la participation de Madame la Ministre à cette commémoration, à un moment où les liens historiques entre nos deux pays font plus que jamais sens. La France doit continuer à se battre pour défendre la Grèce et tout ce qu’elle représente, à savoir l’une des sources premières de notre civilisation, de notre culture et de la pensée politique.

La France doit continuer à faire face à la Turquie, pour répondre aux défis vitaux de notre temps, que sont le contrôle des migrations, la menace de l’islamisme radical et du terrorisme, et la défense de notre culture face au néo impérialisme d’Erdogan.

« L’actualité entre nos deux pays est riche, avec deux épisodes-clés : la vente de 18 Rafale à la Grèce récemment et le projet d’acquisition de 4 frégates multi-missions par Athènes » se félicite Jérôme Rivière. « Je souhaite que cette alliance se scelle par une clause d’assistance mutuelle, qui serait la clef de voute d’une alliance bilatérale, là où l’Union européenne, incapable d’assurer la défense de ses États-membres, a une nouvelle fois échoué ».