​Pour Camélia Jordana qui appelle à « prendre les armes » contre les policiers, pas de fête de la musique sur le service public !

Communiqué de Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, député français au Parlement européen

Le vendredi 19 juin, à l’occasion de la Fête de la musique et pour tenir compte des mesures sanitaires, France 2 proposera aux téléspectateurs un concert sans public en direct de Bercy. De nombreux artistes sont annoncés pour cette soirée, dont la chanteuse et actrice Camélia Jordana.

Camélia Jordana s’était déjà illustrée il y a quelques jours sur France 2 en déclarant que les habitants des banlieues étaient « massacrés » par la police « à cause de leur couleur de peau ». Elle a récidivé cette semaine en participant à Paris à la manifestation pourtant interdite par la Préfecture de Police, clôturée par des émeutes et des affrontements avec les forces de l’ordre. A cette occasion, elle a interprété en anglais une chanson appelant à la « révolution » et à « prendre les armes »…

Alors que le Ministre de l’Intérieur lui-même avait condamné les propos de cette agitatrice, les accusant d’« alimenter la haine et la violence », comment est-il possible, dans le contexte actuel de tensions que certains tentent d’importer des Etats-Unis, que celle-ci puisse se produire à nouveau sur le service public ? Qu’est-ce qui garantit que ce spectacle familial, retransmis en direct y compris sur des chaînes belge, suisse et canadienne, ne lui servira pas de tribune pour réitérer son appel à « prendre les armes » contre la police ou autre nouvelle provocation ?

Le directeur général délégué à l’antenne et aux programmes a promis une Fête de la musique « militante ». Ce n’est pas le rôle de France Télévisions, tenue au devoir de neutralité. France 2 doit de toute évidence renoncer à programmer Camélia Jordana ; si cette décision de bon sens n’était pas prise spontanément, il revient à Franck Riester, Ministre de la Culture, d’intervenir.